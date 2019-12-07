شكرا لقرائتكم خبر عن "رياضة النواب": الرئيس السيسي خير داعم لنجومنا فى اعتلاء منصات التتويج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، تحية شكر وتقدير للقائد والزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعمه الكامل للمنظومة الرياضية المصرية وأبطالها في جميع الألعاب.

وأكد رشاد، في تصريحات له، اليوم السبت، أن تكريم الرئيس للرياضيين بشكل مستمر يمثل محورا من أهم محاور رفع الروح المعنوية، ودفع الأبطال لبذل المزيد من الجهد والعرق والإصرار للتتويج بالبطولات، ورسالة تؤكد إيمانه بأهمية الرياضة وما تمثله كركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي للبلاد.

وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إلى أن القيادة السياسية على مدار الـ5 أعوام الماضية كانت أحد أهم أسباب نجاح منظومتنا الرياضية واعتلاء نجومنا منصات التتويج الإقليمية والدولية، وإبهارهم العالم، مؤكدا أن الرئيس كان خير داعم ودافع لشبابنا ونجومنا الرياضيين نحو التتويج بالبطولات.

وأوضح رشاد، أن أعظم إنجاز حققه الرئيس السيسي هو انحيازه للاستثمار في الإنسان المصري، وبناء قدراته وإمكانياته، وتحفيزه على اكتشاف مواهبه، وترسيخ آليات ضرورة إيمانه بذاته وطموحه، وعدم الاستكانة واليأس والتسليم للتحديات الموجودة، قائلا: "صورة اليوم التي تجمع الرئيس بالأبطال بمثابة جني ثمار، ورسالة تحفيز للنشئ الصغير".

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وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد استقبل اليوم السبت، المنتخب الوطنى الأولمبى لكرة القدم الحاصل على بطولة الأمم الأفريقية للشباب والمتأهل لأولمبياد طوكيو، ولاعبى المنتخب الوطنى للاسكواش الحاصلين على بطولتى العالم للكبار والناشئين.

كما استقبل الرئيس بعثة المنتخب الوطنى للكاراتيه الحاصلة على بطولة العالم للشباب، وبعثة المنتخب الوطنى الباراليمبى المشاركة فى بطولة العالم مؤخراً بأستراليا، بالإضافة إلى الأجهزة الفنية التى تولت تدريبهم، حيث قام الرئيس بمنح وسام الرياضة للأبطال الرياضيين.