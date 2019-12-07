شكرا لقرائتكم خبر عن "الحرية المصري" يطلق أولى فعاليات مبادرة "افريقيا .. قارتنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت اليوم أمانة العلاقات الخارجية بحزب الحرية المصري، وبالتعاون مع أمانة التدريب والتثقيف بالحزب، تحت رعاية الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب، أولي فعاليات مبادرة "افريقيا .. قارتنا" والتي بدأت بمنتدى تثقيفي عن العلاقات المصرية الافريقية بعنوان "افريقيا .. المستقبل"، وذلك بالتعاون مع أمانة التدريب والتثقيف بالحزب.

واشتمل المنتدي علي أربعة محاضرات، الأولي كانت في التاريخ المصري الافريقي المعاصر، قدمها الباحث في التاريخ الافريقي وامين مساعد العلاقات الخارجية بالحزب اسلام نجم الدين، والثانية كانت في الاقتصاد الافريقي وخطط التنمية 2063 وقدمتمتها د جيهان عبد السلام استاذ الاقتصاد الافريقي بجامعة القاهرة وأمين مساعد العلاقات الخارحية بالحزب

بينما كانت المحاضرة الثالثة، محاضرة مشتركة بين رامي زهدي أمين العلاقات الخارجية وماجد طلعت امين التدريب والتثقيف وكانت في موضوع التكامل العربي الافريقي وممر التنمية المشترك بين مصر وأفريقيا، والمحاضرة الختامية بعنوان الاهمية الاستراتيجية لافريقيا وتأثيرها علي الأمن القومي المصري.

وأكد احمد مهنى، الأمين العام للحزب خلال كلمته في المنتدى، على أهمية الاستثمار والتعاون الاقتصادي بين مصر وأفريقيا، قائلا :" إننا نؤمن بحل المشاكل الاقتصادية الموجودة في القارة والوصول لمراحل التنمية المستدامة لافريقيا ٢٠٦٣".

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وأشار مهني، إلي أنه بدون استقرار سياسي وتنمية حقيقة لافريقيا لن نجد تنمية لتلك الدول، مؤكدا على أهمية ترسيخ مناخ سياسي واقتصادي مستقر لتحقيق التنمية، متقدما بالشكر للحضور والمنظمين للمنتدى.

وقال رامي زهدي أمين لجنة العلاقات الخارجية بالحزب، أن ندوة افريقيا مستقبلنا هي بداية فعاليات مبادرة افريقيا قارتنا، و تهدف لزيادة الوعي بالهوية المصرية الإفريقية بين البلدين، والاهتمام بالثروات الطبيعية، مشيرا إلي أنها بداية للانطلاق عدد من الفعاليات للمبادرة خلال المرحلة المقبلة.

ماجد طلعت، أمين التثقيف بالحزب، إن المبادرة تأتي تأكيدا على اتجاه الدولة نحو القارة الإفريقية وبناء على تعلميات رئيس الحزب وألأمين العام للحزب، تم التعاون مع أمانة العلاقات الخارجية، في المبادرة، مشيرا إلي انها تحتوي على العديد من الفعاليات منها ندوات وورش عمل ولقاءات وتركز على أهمية التعاون والتعريف بإفريقيا كقارة وفتح فرص الاستثمار في افريقيا.

وأضاف انه سيتم استضافة عدد من الشخصيات السياسية الإفريقية، وكذلك سيتم عقد مؤتمر ختامي وتكريم سفراء إفريقيا، وجاري إعداد توصيات ناتجة من الندوات والجلسات لعرضها لجنة الشؤون الإفريقية بالبرلمان.