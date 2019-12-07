يا رفقاء البؤساء.. سامح عاشور يُوجه "رسالة رئيس جنايات كفر الشيخ" للمحامين

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

افتتح سامح عاشور، نقيب المحامين، اليوم السبت، جلسة حلف اليمين للمحامين الجدد، في قاعة اتحاد عمال مصر بكلمة وجهها المستشار بهاء الدين المري، رئيس محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الأولى" للمحامين قبل النطق بالحكم على 3 محامين متهمون بالتزوير، بحبسهم 5 سنوات.

وتضمنت كلمة رئيس المحكمة التي افتتح بها نقيب المحامين جلسة حلف اليمين: "يا رفقاء البؤساء، يا من تعالجون آلام الناس وترافقونهم في شَقائِهم، فتَلبِسُونَ السَّوادَ رَمزًا للحِدادِ، وتَقفُونَ إلى جوارهِم، المحاماةُ رسالة، عريقةٌ كالقَضاء، مَجيدةٌ كالفضيلة، وضَروريةٌ للعَدالة".

وعقّب نقيب المحامين على كلمة رئيس المحكمة قائلًا للطلاب خلال جلسة حلف اليمين: "صدمة أن تسمعوا هذا الحكم في بداية دخولكم المهنة ولكن ما سمعتموه هو الرسالة التي أريدها أن تصل إليكم، فالمحاماة رسالة للدفاع عن الحق، والعدالة، وحقوق الوطن والمواطن، وكافة القيم النبيلة في المجتمع، وليست وظيفة أو حرفة أو مهنة، إنما هي رسالة".

وأكد نقيب المحامين، أنه يجب الالتزام بالمظهر اللائق المتمثل في ارتداء المحامي البدلة الكاملة، والتزام المحامية بالحد الأدنى من الاحتشام المتعارف عليه في المجتمع المصري، والبعد عن الملابس الضيقة، والشفافة، مشيرًا إلى أن الانطباع الأول تجاه المحامي يكون من مظهره، ويجب ألا يقل عن أقرانه في منظومة العدالة، كالقضاة وأعضاء النيابة.

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وأوضح عاشور "أن النقابة ستقابل أي تجاوز بشأن مظهر المحامين بحسم، لأن أي إساءة تمس المحامين بشكل عام، وليس المحامي وحده، مضيفا: "يجب أن تكونوا على كفاءة علمية تؤهلكم لحمل رسالة المحاماة العظيمة".

وأضاف أن الدراسة الأكاديمية في كلية الحقوق فقط، غير كافية للعمل في مهنة المحاماة، بل يلزم التزود بدراسات أكاديمية في الجامعات كالماجستير والدكتوراه، أو الدراسات الحرة والقراءة في فروع القانون، وكذلك حضور الجلسات والمرافعات، والمشاركة في الحوارات القانونية داخل غرف المحامين بالمحاكم.

وتابع "عاشور": "عليكم بالقراءة في كافي مناحي المعرفة، كالتاريخ، والعلوم، والأدب، وغيرها، لزيادة المعرفة العامة وليست القانونية فقط، لتكونوا متميزين".

حضر حلف اليمين، يحيي التوني أمين الصندوق، وأبو بكر الضوة، الأمين العام المساعد، وماجد حنا، ومصطفي البنان، ومحمد الكسار وأحمد عبد الحفيظ، وصالحين المهدي أعضاء مجلس النقابة العامة، وهشام زين نقيب شمال القاهرة، وعلاء النفيلي عضو النقابة الفرعية بشمال الدقهلية.

ونشر "الخليج 365" يوم الخميس الماضي كلمة وجهها المستشار بهاء الدين المري، رئيس محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الأولى"، قبل النطق بالحكم على 3 محامين بالحبس 5 سنوات بتهمة التزوير.