كوريا الشمالية: نزع السلاح النووي ليس مدرجًا في التفاوض مع الولايات المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (أ ش أ):
قال سفير كوريا الشمالية لدى الولايات المتحدة كيم سونج اليوم السبت، إن مسألة نزع السلاح النووي من بلاده ليست مدرجة على مائدة التفاوض مع الولايات المتحدة..وأنه ليس هناك حاجة لمحادثات مطولة مع واشنطن حول هذا الموضوع.
وأشار السفير الكوري الشمالي - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - إلى "أن الحوار المستدام والجوهري الذي سعت إليه الولايات المتحدة كان (خدعة) لتوفير الوقت لتتناسب مع أجندتها السياسية الداخلية". حسب تعبيره.
وأكد أن بلاده ليست بحاجة إلى إجراء محادثات مطولة مع الولايات المتحدة الآن.. وقضية إزالة الأسلحة النووية اختفت بالفعل من مائدة التفاوض.
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