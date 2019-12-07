إيران تستعد للكشف عن أجهزة طرد مركزية متطورة لتخصيب اليورانيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

أعلن التلفزيون الإيراني، عن استعداد طهران للكشف عن جيل جديد من أجهزة الكرد المركزي لتخصيب اليورانيوم، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي، نقل عن نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية، علي زارين، قوله: "طهران، ستكشف قريبا عن جيل جديد من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم" حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

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وأضاف: "دون الخوض في التفاصيل. في القريب العاجل سنكشف عن جيل جديد من أجهزة الطرد المركزي مصنعة محليا".

وأعلنت إيران في سبتمبر الماضي، أنها بدأت في تطوير أجهزة طرد مركزي لتسريع عملية تخصيب اليورانيوم في إطار خطواتها لتقليص التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.

وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا وتصعيدا عسكريا، بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من الاتفاق النووي.