"مستقبل وطن" يعقد ورشة عمل حول الامتحانات الذكية بحضور وزير التعليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

عقدت أمانة التعليم والبحث العلمي بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، ورشة عمل حول تطوير التعليم ما قبل الجامعي في مصر "الامتحانات الذكية"، بحضور المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس حزب مستقبل وطن، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، في مقر الحزب الرئيسي بالقاهرة.

وشهد اللقاء الذي نظمته أمانة التعليم والبحث العلمي بحزب مستقبل وطن، حضور كل من المهندس حسام الخولي الأمين العام للحزب، ومحمد الجارحي الأمين العام المساعد للحزب، والمستشار عصام هلال أمين التنظيم المركزية بالحزب، والبرلمانية رشا رمضان أمينة المرأة المركزية بالحزب، والعامري فاروق أمين شؤون الهيئات الاستشارية، والدكتور أشرف مرعي أمين أمانة ذوي الإعاقة، وعدد من قيادات الحزب وأعضاء هيئات مكاتب الأمانات المركزية وأعضاء مجلس النواب عن الحزب، فضلًا عن حضور قيادات وممثلي وزارة التربية والتعليم.

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وناقش اللقاء، خطة وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بخطة تطوير التعليم، وما تم تنفيذه بالفعل من تلك الخطة، فضلًا عن عرض المراحل المتبقية وخطة الفترة المقبلة والمدة الزمنية للانتهاء من خطة التطوير كاملة، ومناقشة التحديات التي تواجه قطاع التربية والتعليم.

وتناول الاجتماع، سُبل تعاون حزب مستقبل وطن ووزارة التربية والتعليم في التعريف بنظام التعليم الجديد لأولياء الأمور والطلاب، من خلال عقد ورش تعريفية بكافة أمانات الحزب بالمحافظات.

وتأتي ورشة العمل، في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، لمناقشة كافة المشكلات المتعلقة بالعملية التعليمية، في إطار خطة بناء الإنسان المصري التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي.