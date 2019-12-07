قراصنة يخطفون 19 شخصا من طاقم ناقلة تديرها شركة يونانية قبالة نيجيريا

وكالات - خطف قراصنة 19 شخصا من أفراد طاقم ناقلة نفط خام قبالة نيجيريا في منطقة تتصاعد فيها أعمال القرصنة وفقا لما ذكره مسؤول من الشركة اليونانية المشغلة للناقلة اليوم الخميس 5 ديسمبر 2019 .

وقال المسؤول إن القراصنة هاجموا الناقلة العملاقة (نيف كونستيليشن) على مسافة 77 ميلا بحريا من جزيرة بوني يوم الثلاثاء واحتجزوا 18 هنديا وواحدا من تركيا.

ولا يزال سبعة آخرون من الطاقم على متن الناقلة. وقال المسؤول إنه لم يلحق ضرر بالسفينة ولا بحمولتها.

وترفع الناقلة علم هونج كونج ويمكنها حمل ما يصل إلى مليوني برميل من النفط وتديرها شركة نافيوس لتشغيل الناقلات.

وقال مسؤول الشركة "نقوم بكل ما يلزم لضمان عودة أفراد الطاقم التسعة عشر سالمين". وأضاف أنه تم إبلاغ أسرهم.

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وقال مصدر بالحكومة الهندية إن بعثتها في نيجيريا تتابع مسألة الخطف مع الحكومة النيجرية والأجهزة الأمنية.

وقال مصدر من الشركة إن الناقلة تحمل شحنة نفط خام للمصفاة الهندية هندوستان بتروليم.

وقال المصدر أن شركة توتال الفرنسية استأجرت الناقلة لنقل خام بوني الخفيف إلى فيزاج في جنوب الهند.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لرويترز "توتال أبلغتنا أنها ستوفر طاقما بديلا لتوصيل الشحنة في موعدها".