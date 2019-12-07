كوربين: الحديث عن ضلوع روسيا في نشر وثائق سرية "مؤامرة"

وصف زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربين مزاعم ضلوع روسيا في نشر وثائق سرية استخدمها حزبه في حملته الانتخابية، بأنها "مؤامرة".
وقال كوربين لقناة سكاي نيوز: "عندما نشرنا الوثائق لم ينف رئيس الوزراء (بوريس جونسون) أو أي شخص آخر على أي مستوى حقيقتها".
وأضاف: "توضح هذه الوثائق كيف
ووفقًا لكوربين، فإن هذه الوثائق على وجه الخصوص، تحتوي على تفاصيل المفاوضات التجارية بين ممثلي المملكة المتحدة والولايات المتحدة، والتي تشير إلى أن الحكومة البريطانية تعتزم "بيع" نظامالرعاية الصحية الوطني البريطاني لشركات أمريكية.
وظهرت هذه الوثائق "المسربة" لأول مرة على شبكة التواصل الاجتماعي Reddit، لكن لم يذكر حزب العمال، ما إذا كان قد تلقى هذه الوثائق من خلال هذه الشبكة.
وفي وقت سابق من يوم السبت، وصفت نيكي مورغان وزيرة الدولة للشؤون الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة الاتهامات بتدخل روسيا في الحملة الانتخابية في المملكة المتحدة، بأنها "خطيرة للغاية".
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