بابا الفاتيكان يلتقي رئيس وزراء مالطا رغم مطالبات بإلغاء الاجتماع

التقى بابا الفاتيكان البابا فرانسيس، اليوم السبت، مع رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات، وسط دعوات للبابا بإلغاء الاجتماع على خلفية موجة الغضب العارمة الناجمة عن تعامل حكومته مع قضية مقتل الصحفية دافني كاروانا جاليزيا في سيارة مفخخة.

وحسبما نقلت صحيفة (الجارديان) البريطانية، على موقعها الإلكتروني، اجتمع بابا الفاتيكان مع موسكات وعائلته في مراسم استقبال محدودة عما تجري عادة مع رؤساء وزراء الحكومات.

وأضافت الصحيفة أنه لم يُسمَح للصحفيين بتغطية الحدث، الذي أكد المتحدث باسم الفاتيكان بأنه كان من المٌقرر أن يعقد منذ عدة أشهر.

وقد أرسل عدد من المحتجين خطابًا إلى البابا فرانسيس يناشدونه بإلغاء الاجتماع مع موسكات، منعًا لما يسمونه بـ"الدعاية السياسية" لصالح رئيس الوزراء المالطي.

وكان موسكات قد أعلن، الأحد الماضي، أنه سيستقيل من منصبه زعيماً لحزب العمال الحاكم في الـ12 من يناير المُقبل، لكن المعارضين أصروا على رحيله فورًا من المنصب.

يُشار إلى أن الأوضاع السياسية توترت في مالطا عقب مقتل جاليزيا، عام 2017، إثر انفجار سيارة مفخخة حول تورط رئيس ديوان رئيس وزراء مالطا كيث شيمبري، في الأمر، والذي قدم استقالته نافيا تورطه في الحادث. محدودة عما تجري عادة مع رؤساء وزراء الحكومات.وأضافت الصحيفة أنه لم يُسمَح للصحفيين بتغطية الحدث، الذي أكد المتحدث باسم الفاتيكان بأنه كان من المٌقرر أن يعقد منذ عدة أشهر.وقد أرسل عدد من المحتجين خطابًا إلى البابا فرانسيس يناشدونه بإلغاء الاجتماع مع موسكات، منعًا لما يسمونه بـ"الدعاية السياسية" لصالح رئيس الوزراء المالطي.وكان موسكات قد أعلن، الأحد الماضي، أنه سيستقيل من منصبه زعيماً لحزب العمال الحاكم في الـ12 من يناير المُقبل، لكن المعارضين أصروا على رحيله فورًا من المنصب.يُشار إلى أن الأوضاع السياسية توترت في مالطا عقب مقتل جاليزيا، عام 2017، إثر انفجار سيارة مفخخة حول تورط رئيس ديوان رئيس وزراء مالطا كيث شيمبري، في الأمر، والذي قدم استقالته نافيا تورطه في الحادث.

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