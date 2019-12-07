تبادل أسرى بين أميركا وإيران

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، عن إجراء تبادل للمحتجزين بين أميركا وإيران، حيث تبادل البلدان الإفراج عن محتجزين اثنين لدى كل منهما. وقال ظريف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه تم الإفراج عن الدكتور مسعود سليماني، الذي كان محتجزا في الولايات المتحدة منذ نحو عام، مشيرا إلى الإفراج عن المواطن الأميركي تشي يه وانج، والذي كان محتجزا لدى طهران. وتابع ظريف: "أنا مسرور للغاية لأن مسعود سليماني والسيد وانج سينضمان قريبا إلى أسرتيهما.. أنا أقدر كل المعنيين، وخاصة الحكومة السويسرية"، وذلك فى إشارة إلى سويسرا التي ترعى المصالح الأميركية في إيران.



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