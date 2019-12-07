تجدد التظاهرات في لبنان قبيل بدء الاستشارات

عادت التحركات والتظاهرات في الشارع اللبناني بزخم أكبر قبيل حلول موعد الاستشارات النيابية المقررة غداً في القصر الجمهوري في بعبدا، لمعرفة كيف سيتم التعاطي مع المرشح لرئاسة الحكومة، سمير الخطيب، في حال تمت تسميته. وانطلقت في الجنوب من دوار كفررمان «بوسطة الثوار» التي حملت العديد من المحتجين، رافقهم موكب سيارات في اتجاه مدينة طرابلس، فيما أشار منظمو الرحلة إلى «أن رسالتهم اليوم من الجنوب، تتمثل في أن لبنان عابر للطوائف، وأن الوحدة الوطنية هي التي تجمعهم، وكما وحدتنا الأزمات المعيشية يوحدنا اليوم دوت الخليج بكل أطيافه، وبدينه الأوحد وهو الوطنية».

حراك صور

وبدأت أعداد من حراك صور بالتجمع عند الشاطئ الشمالي بالقرب من ساحة العلم، استعداداً للانطلاق نحو ساحة إيليا، ومن بعدها إلى ساحة بيروت في طرابلس، في إطار «قافلة الثورة»، والقاضية بتجمع الساحات. في العاصمة بيروت، انطلقت تظاهرة من ساحة رياض الصلح إلى مصرف لبنان، في وقت انطلقت قافلة الثورة باتجاه مدينة صيدا، والتي وصلت إلى ساحة الشهداء عند الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي، بالإضافة إلى تظاهرة نسائية أخرى.

مسيرة طلابية

وفي شمال لبنان، جالت مسيرة طلابية حاشدة في شوارع البداوي الرئيسية والفرعية، حيث عمد المتظاهرون إلى إغلاق المدارس الرسمية كافة إضافة إلى الثانوية والمعهد الفني في المنطقة، كما تم إغلاق الأوتوستراد الدولي لبعض الوقت، وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، سعد الحريري، وجه الجمعة رسائل إلى قادة عدد من الدول لطلب مساعدة لبنان، بتأمين اعتمادات للاستيراد بما يؤمن استمرارية الأمن الغذائي والمواد الأولية للإنتاج لمختلف القطاعات.