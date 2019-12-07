شحنة الأسلحة الإيرانية تدحض مزاعم الحوثي بالتهدئة

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن ‏مصادرة البحرية الأميركية شحنة أسلحة إيرانية مكونة من كمية كبيرة من أجزاء صواريخ متقدمة كانت متجهة للميليشيا الحوثية على متن زورق في بحر العرب، يكشف استمرار النظام الإيراني في تهريب أسلحته للحوثيين.

وأوضح الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية أن الميليشيا الحوثية تستخدم هذه الأسلحة الإيرانية لقتل اليمنيين واستهداف دول الجوار وتهديد خطوط الملاحة والإضرار بالأمن الإقليمي والدولي.

تهريب أحدث الأسلحة

ودعا الإرياني المجتمع الدولي لإدراك حقيقة استمرار النظام الإيراني في تهريب أحدث الأسلحة العسكرية للحوثيين، وأن الميليشيا الحوثية تسعى لتطوير قدراتها العسكرية التي تعتمد بشكل رئيسي على الصواريخ والطائرات المسيرة إيرانية الصنع، رغم ما تروج له من كلام عن التهدئة والسلام، وتوظيفها موانئ الحديدة كمنافذ للتهريب.

‏شحنة الأسلحة

وأشار الإرياني إلى أن ‏شحنة الأسلحة الإيرانية تدحض مزاعم الميليشيا الحوثية عن السلام، وتؤكد أن التهدئة في قاموسها مجرد مناورة سياسية وجرعة تخدير لكسب المزيد من الوقت وتعويض ما فقدته من مخزون بشري وأسلحة نوعية ومحاولة تغيير المعادلة العسكرية وموازين القوة على الأرض، في تكرار لسيناريو الحروب السابقة.

وطالب وزير الإعلام المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن بإنقاذ الشعب اليمني من التدخل الإيراني واتخاذ إجراءات حازمة لوقف تهريب الأسلحة الإيرانية للميليشيا الحوثية، باعتبارها خرقا لكافة القوانين والمواثيق الدولية والقرارات ذات الصلة بالأزمة اليمنية وفي مقدمتها القرار 2216.

لجنة للتحقيق

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على صعيد آخر، وجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أمس، بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات استشهاد العميد الركن عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع. واقتضى توجيه الرئيس أن يتم تشكيل لجنة التحقيق برئاسة النائب العام الدكتور على الأعوش، وعضوية كل من: رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية اللواء الركن أحمد محسن اليافعي، ورئيس عمليات محور تعز العميد عدنان رزيق، والعميد مطهر الشعيبي.

دلالات مصادرة شحنة أسلحة إيرانية

استمرار طهران في تهريب أسلحتها للحوثيين

سعي الميليشيا لتطوير قدراتها العسكرية

‏شحنة الأسلحة تدحض مزاعم الميليشيا عن التهدئة والسلام

عزم الميليشيا على قتل اليمنيين وتهديد الملاحة