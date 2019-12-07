حرس الحدود يخلي بحارة أوكرانية لأسباب صحية

تمكنت سفينة الأفلاج التابعة لحرس الحدود بمنطقة جازان من إخلاء بحارة أوكرانية الجنسية، تبلغ من العمر 24 عاما، أحد أفراد طاقم اليخت المسمى «SERENITY»، ويحمل علم اليونان، كانت تعاني من آلام حادة في الجهة اليمنى من البطن، وذلك غرب ميناء جازان في مياه البحر الأحمر.

أداء المهام الإنسانية

أوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، أن الخطوة جاءت في إطار تنفيذ المملكة للاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين لعام 1979م، واستمرارا في أداء المهام الإنسانية لأعمال البحث والإنقاذ، التي يقدمها رجال حرس الحدود السعودي، والمتمثلة في عمليات البحث والإنقاذ.

تنسيق الإنقاذ

أضاف المتحدث الرسمي لحرس الحدود قائلا: «على الفور، تولى مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة JMRCC إدارة الحدث، وتحديد موقع السفينة، والتواصل من قبل مركز التنسيق مع كابتن اليخت وإبلاغه بالتوجه إلى شمال جزيرة فرسان، حيث نقطة الالتقاء». أكد المقدم القريني أن سفينة حرس الحدود وصلت إلى رصيف قاعدة الأمير أحمد بن عبدالعزيز البحرية بجازان مساء، وكان في استقبالها طاقم طبي وجوازات ميناء جازان والوكيل الملاحي، ونقلت المريضة إلى مستشفى أبوعريش العام بجازان بواسطة إسعاف الهلال الأحمر لمتابعة حالتها الصحية.