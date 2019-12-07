إيران وأميركا تتبادلان الإفراج عن محتجزين

واشنطن (وكالات)

تبادلت الولايات المتحدة وإيران، أمس، الإفراج عن محتجزين لدى كل منهما إذ تم إطلاق سراح أميركي من أصل صيني محتجز في طهران في حين أطلقت واشنطن سراح سجين إيراني.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في بيان إنه تم الإفراج عن المواطن الأميركي من أصل صيني شي يو وانغ بعد أكثر من ثلاث سنوات من سجنه في إيران وهو في طريقه للعودة إلى بلاده.

وأعرب ترامب عن شكره للسويسريين على مساعدتهم في التفاوض مع إيران على إطلاق سراح طالب الدراسات العليا الأميركي شي يو وانغ، مؤكداً أن «الأولوية القصوى للولايات المتحدة هي سلامة ورفاهية مواطنيها».

وأضاف أن «إطلاق سراح الأميركيين المحتجزين أمر ذو أهمية حيوية لإدارتي وسنواصل العمل بجد لإعادة جميع مواطنينا المحتجزين بصورة غير مشروعة في الخارج». من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان منفصل بعد الإفراج عن شي يو وانغ إن «بلاده لن تهدأ حتى تعيد مواطنيها المعتقلين في أنحاء العالم كافة».

وشكر بومبيو السلطات السويسرية على تسهيل عملية إطلاق سراح المواطن الأميركي واصفاً التعاون الإيراني في تلك القضية بـ«البناء».

وفي سياق متصل، أعلنت إيران أمس، تسلمها مواطنها العالم البيولوجي مسعود سليماني الذي كان معتقلاً لدى الولايات المتحدة منذ عام وذلك في إطار جهود دبلوماسية قامت بها الحكومة السويسرية بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إنه «تم الإفراج عن الأستاذ الجامعي الإيراني مسعود سليماني بعد سجنه لمدة سنة واحدة بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة وتسليمه إلى المسؤولين الإيرانيين». وأضافت أن «طهران أفرجت بالمقابل عن المواطن الأميركي شي يو وانغ الذي كان محتجزاً لديها بتهمة التجسس وسلمته إلى السلطات السويسرية تمهيداً لعودته إلى الولايات المتحدة».

وكان العالم البيولوجي الإيراني مسعود سليماني قد اعتقل العام الماضي من قبل السلطات الأميركية بتهمة نقل مواد كيميائية بصورة مخالفة للقانون الأميركي في حين كانت طهران قد اعتقلت المواطن الأميركي من أصول صينية شي يو وانغ عام 2016 للاشتباه بقيامه بأنشطة تجسسية على أراضيها.