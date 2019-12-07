الأردن: نقف إلى جانب العراق

جمال إبراهيم (عمّان) أكد الملك عبدالله الثاني التزام الأردن الثابت والراسخ بالوقوف إلى جانب العراق الشقيق وشعبه العزيز بكل مكوناته وأطيافه.

وشدد في اتصال هاتفي أمس مع الرئيس العراقي برهم صالح على وقوف الأردن مع العراق في التصدي لكل محاولات التدخل في شؤونه الداخلية والعبث بأمنه والحيلولة دون تمكن أي من الجماعات الإرهابية المجرمة التي تصدى لها الشعب العراقي من الظهور مجدداً، مستغلة كعادتها دائماً أجواء التوتر.

ولفت إلى حرص الأردن العميق على ضرورة تجاوز الأشقاء في العراق الأوضاع الحالية على قاعدة التوافق بين جميع مكونات الشعب العراقي.

وبدوره، عبر الرئيس العراقي، عن تقديره لمواقف الأردن الأخوية تجاه العراق وشعبه، مؤكداً عمق وقوة هذه الأواصر الأخوية التي تجمع الأردن والعراق، والعلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تربط بين البلدين وشعبيهما الشقيقين.

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