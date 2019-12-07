6 غارات لسلاح الجو تستهدف الميليشيات في محاور طرابلس

حسن الورفلي (بنغازي - القاهرة)

أكد اللواء فوزي المنصوري، قائد محور عين زارة في طرابلس والتابع للجيش الليبي، حفاظ الوحدات العسكرية التابعة للجيش على مواقعها وتمركزاتها في محيط عين زارة بضواحي طرابلس.

وقال اللواء فوزي المنصوري، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»: إن الميليشيات المسلحة حاولت الهجوم على تمركزات قوات الجيش في عين زارة بغية عرقلة تقدم القوات المسلحة وثنيها عن تنفيذ مهامها، مشيراً إلى أن الميليشيات تم دحرها وإجبارها على الانسحاب لمناطق الانطلاق وهي خطوط دفاعاتها السابقة.

إلى ذلك، شنت مقاتلات سلاح الجو الليبي عدداً من الغارات أمس السبت، على عدد من مواقع الميليشيات المسلحة المؤيدة لحكومة الوفاق في طرابلس. وقال الإعلام الحربي التابع للجيش الليبي إن مقاتلات سلاح الجو شنت أكثر من 6 غارات جوية على عدد من المواقع والتمركزات لمجموعات الميليشيات المسلحة في محور القتال بالعاصمة. وأكد مصدر عسكري ليبي لـ«الاتحاد» اشتباك الوحدات العسكرية التابعة للجيش مع ميليشيات حكومة الوفاق في مشروع الهضبة بضواحي العاصمة طرابلس.

يذكر أن وحدات القوات المسلحة الليبية حققت تقدما كبيرا في عملية الكرامة العسكرية التي تشنها منذ أبريل الماضي لتطهير البلاد من الميليشيات المسلحة والإرهابية التي تسيطر على طرابلس.وتمكنت القوات المسلحة الليبية من التقدم في محور عين زارة إلى ما بعد شوارع العليوي، وفي نفس الوقت تقدمت القوات وسيطرت على الطريق الرئيسي شمال العزيزية أمام مصحة الشفاء، كما سيطرت على منطقة الهيرة بالكامل الأسبوع الماضي بعد فرار الميليشيات.

وتصدت القوات المسلحة الليبية لهجوم ميليشيات الوفاق على محور الخلاطات ومحيط معسكر اليرموك بعد إطلاق المدفعية الثقيلة وسرية الهاون التابعة لمسلحي الوفاق على تمركزات قوات الجيش.

بدوره أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة أن إيطاليا تشارك بنشاط في مؤتمر برلين حول ليبيا، لأن لديها مخاوف تتعلق بالإرهاب ومصالح فيها أيضاً، مشيرا إلى أنه لابد أن نأخذ في الاعتبار مخاوف روما ومصالحها في ليبيا خلال اجتماعات مؤتمر برلين.وأكد المبعوث الأممي إلى ليبيا أهمية الدور الروسي في حل النزاع في ليبيا، مشيرا إلى تواصله مع ممثلي روسيا التي تحضر أيضاً كل الاجتماعات كل ثلاثة أسابيع في برلين، والتي تعد دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن ولها جهد بارز في ليبيا.

إلى ذلك، انتقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف المؤتمر المقرر قريبا عقده في برلين حول النزاع في ليبيا خاصة مع عدم مشاركة الأحزاب السياسية الليبية. وفي وقت سابق أعلن لافروف، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، أن أي طرف له صلة بليبيا وأيضا بالاتحاد الأفريقي الذي أبقي بلا سبب بعيداً عن مؤتمر برلين يجب دعوته إليه.

فيما أعلنت تركيا عن دخول مذكرة التفاهم مع حكومة الوفاق حول تحديد مجالات الصلاحيات البحرية بين البلدين حيز التنفيذ.ونشرت الجريدة الرسمية التركية خبرا يفيد بدخول مذكرة التفاهم حيز التنفيذ بعد مصادقة برلمان تركيا عليها، رغم معارضة وانتقادات شديدة اللهجة لها من قبل دول عدة خاصة اليونان وقبرص ومصر، التي تشهد علاقاتها مع تركيا توترا كبيرا على خلفية قضايا خلافية.

بدورها، عبّرت الهيئة الوطنية لمشايخ وأعيان ليبيا عن رفضها للاتفاقية الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق، مؤكدة أن مثل هذه الاتفاقيات تحتاج موافقة مجلس النواب.كما رفضت الهيئة التدخل التركي في شؤون ليبيا، معتبرة إياه تهديداً حقيقياً وانتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة، واعتداء كاملاً على صلاحيات مجلس النواب، وداعية الجامعة العربية لوقف هذا الاعتداء، مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن والمجتمع الدولي بوقف التدخل التركي في ليبيا، والذي يصب في مصلحة الميليشيات والمتطرفين ولا يخدم مصلحة الشعب الليبي.وأكد وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة في مداخلة له في جلسة حوار المتوسط أن العاصمة طرابلس معرضة لسيطرة الجيش الليبي في أي وقت.