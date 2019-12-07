الميليشيات تعتدي على معلمات وطالبات في البيضاء

عدن (الاتحاد)

اعتدت ميليشيات الحوثي الانقلابية الموالية لإيران على عدد من المعلمات والطالبات داخل إحدى المدارس الحكومية في محافظة البيضاء الخاضعة لسيطرتهم. وأفاد مصدر تربوي بأن قيادياً حوثياً معيناً كوكيل لمحافظة البيضاء اقتحم برفقة عشرات المسلحين مدرسة اللسواس للبنات في مدينة البيضاء مركز المحافظة وقاموا بالاعتداء على المعلمات والطالبات بصورة وحشية، مشيراً إلى أن القيادي الحوثي يتهم المعلمات والطالبات بتأييد الانتفاضة ضد الميليشيات ومحاولة إحياء ذكرى مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح الذي اغتاله الحوثيون مطلع ديسمبر 2017.

وأضاف أن المعلمات تقدمن بشكوى بشأن الاعتداء عليهن من قبل القيادي الحوثي ومسلحيه إلا أن الميليشيات صعدت من انتهاكاتها ضد المعلمات عبر إصدار قرار بإيقاف مرتباتهن الرمزية.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل من أبناء البيضاء مقطع فيديو يظهر قيادات حوثية أثناء تهجمهم على إحدى المعلمات وطردها من داخل المدرسة، كما أظهر التسجيل المرئي احتجاج المعلمات ورفضهن المغادرة «كون المدرسة ملكاً للشعب اليمني كله وليس للميليشيات الحوثية».

وعبر أبناء البيضاء عن رفضهم لهذا التصرف الخارج عن العادات والتقاليد من قبل المسؤول الحوثي، مؤكدين أنه انعكاس لتوجه الميليشيا في كافة المحافظات التي تقبع تحت سلطتها.

وفي العاصمة صنعاء لجأت الميليشيات الحوثية الانقلابية إلى تجنيد الطالبات في عدد من المدارس الحكومية وإخضاعهن لبرامج تدريب عسكرية تمهيداً لضمهن لميليشيات نسائية تابعة لهم تعرف بـ«الزينبيات». وأفادت مصادر محلية في صنعاء بأن ميليشيا الحوثي كلفت معلمات مواليات لها بتجنيد طالبات المدارس في مجموعة خاصة تسمى (مرشدات)، حيث تخضع المستهدفات بعد تعبئة استمارة لبرنامج تدريبي بدني وعسكري شاق، مضيفة أن التسجيل يجري علناً داخل الفصول الدراسية في مدرسة القديمي الواقعة في حي الجراف، حيث تشرف معلمة حوثية على عمليات التجنيد.