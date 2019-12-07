قابوس إلى بلجيكا لإجراء فحوصات طبية

مسقط (وكالات) أعلنت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، أن السلطان قابوس غادر سلطنة عمان متجهاً إلى بلجيكا لإجراء بعض الفحوصات الطبية. ونشرت الوكالة، أمس عبر حسابها الرسمي على تويتر، بيان ديوان البلاط السلطاني، وجاء فيه: «بمشيئة الله تعالى وتوفيقه يغادر البلاد حضرة صاحب الجلالة مولانا السلطان قابوس بن سعيد المعظم، متوجهاً إلى مملكة بلجيكا لإجراء بعض الفحوصات الطبية والتي تستغرق فترة محدودة».

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