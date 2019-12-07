البرلمان يتعهد بمحاسبة القتلة.. وأميركا تحذّر

بغداد (الاتحاد)

دعا حسن كريم الكعبي، عضو هيئة رئاسة مجلس النواب، لعقد جلسة طارئة غداً، بحضور القيادات الأمنية العليا، لاسيما قيادة عمليات بغداد لمناقشة استهداف المتظاهرين السلميين من جهات مسلحة مجهولة في منطقة السنك وسط، فيما حذر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، من هجمات جديدة تستهدف المتظاهرين.

وغرد على «تويتر» قائلاً: «نرى تقارير جديدة عن هجمات عنيفة في بغداد ضد العراقيين الوطنيين». وطالب بومبيو: «قادة العراق وحكومته بالتحقيق مع المسؤولين عن هذه الهجمات ومقاضاتهم».

ومن جانبه، أكد الكعبي أن القيادات الأمنية ينبغي أن تتحمل مسؤولياتها في حفظ أمن التظاهرات السلمية، منوهاً إلى وجوب تشديد الإجراءات الأمنية لحفظ أرواح المحتجين المعتصمين. وشدد على أنه ستتم محاسبة جميع الجهات والشخصيات التي يظهر تورطها في قتل المتظاهرين في بغداد والمحافظات، فضلاً عن الاستهداف الجوي لمنطقة الحنانة في النجف. واستدعت لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية 4 قيادات أمنية لجلسة استثنائية اليوم، على خلفية أحداث بغداد والنجف. وبحسب ما أورته قناة «السومرية» فإن القيادات الأربعة، هم قائدا عمليات وشرطة بغداد وقائد الدفاع الجوي وقائد الفرقة 11 بالجيش.

وفي وقت سابق، قال قائد عمليات بغداد الفريق الركن، قيس المحمداوي: «لا نعرف من يقود جموع المتظاهرين ولا كيفية التفاوض معهم»، مؤكداً أن القطاعات الأمنية لم تنسحب، أمس الأول، من محيط التظاهرات.

وأضاف قائد عمليات بغداد: «مستعدون للتفاوض مع المتظاهرين للوصول إلى آلية تؤدي لحمايتهم».