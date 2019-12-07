الرياض: ندعم واشنطن لكشف ملابسات هجوم فلوريدا

الرياض (وكالات)

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن بالغ الأسى والحزن لقيام أحد الطلبة السعوديين في ولاية فلوريدا بإطلاق النار مما أدى إلى وفاة 3 وإصابة عدد من المواطنين الأميركيين. وتقدمت وزارة الخارجية بخالص التعازي لأسر الضحايا وتمنت للمصابين الشفاء العاجل. وأكدت الخارجية أن «مُرتكب هذه الجريمة الشنعاء لا يُمثل الشعب السعودي إطلاقاً الذي يكن للشعب الأميركي الاحترام والتقدير». وأضافت «انطلاقاً مما يربط المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية من علاقات وثيقة، واستمراراً لنهج التعاون بين الأجهزة الأمنية في البلدين، فستقوم الأجهزة الأمنية في المملكة بتقديم الدعم الكامل للأجهزة الأمنية في الولايات المتحدة للوصول إلى ملابسات هذه الجريمة».

وأثار الحادث عاصفة من الاستنكار والإدانة في السعودية من قبل أمراء ومسؤولين وعلماء دين. وعلّق وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان على الحادثة قائلاً إن إطلاق النار المأساوي في قاعدة بنساكولا بفلوريدا جريمة بشعة، مضيفاً أن المملكة تعرب عن خالص تعازيها لأسر الضحايا وللشعب الأميركي. من جهته، قدّم نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، خالص التعازي لعائلات ضحايا إطلاق النار المأساوي في قاعدة بنساكولا البحرية في فلوريدا.

وكتب في تغريدة في حسابه الرسمي في «تويتر»: «انتقل عدد كبير من السعوديين الذين تخرجوا من القاعدة البحرية والجوية في بينساكولا للعمل مع نظرائهم الأميركيين في جبهات القتال في جميع أنحاء العالم، مما ساعد على حماية الأمن الإقليمي والعالمي. الجميع في المملكة العربية السعودية يدين الحادثة المأساوية التي وقعت اليوم بشدة». بدوره، تقدم وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير بمواساته وتعازيه للشعب الأميركي ولعائلات المتضررين من المأساة التي حصلت في بينساكولا بفلوريدا.

وأكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء أن الحادث جريمة نكراء وعمل إجرامي مدان، فهو اعتداء وعدوان وإزهاق لنفوس محترمة وسفك لدماء معصومة، مشيرة إلى أن الإسلام يقرر تعظيم حرمة الدم الإنساني، ويجرم سفك الدم الحرام وتخويف الآمنين وإيذاءهم.

وقدمت الهيئة التعازي لذوي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة أن شعب المملكة سيظل بقيمه النبيلة جزءاً من هذا العالم يساهم في بنائه، ويحافظ على منجزات الخير لصالح الإنسانية وسلامتها.

وأدان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الحادث، وقال إن «هذا العمل لا تقره شريعة ولا عقل فهو يتنافى مع كل الأعراف والمواثيق الدولية، وأن الإسلام بريء من هذه التصرفات التي لا تتماشى مع تعاليمه وقيمه الإنسانية السامية التي جاءت رحمة للعالمين»، مبيناً أن المملكة العربية السعودية رائدة في جهود التصدي لمظاهر الإرهاب كافة وتعبر عن رفضها له بصوره ودوافعه كافة. وأوضح السديس أن الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- هي نبراس للعقيدة السمحة والوسطية والاعتدال، نابذة للتطرف والغلو والانحلال بجميع أشكاله.

وأعربت منظمة التعاون الإسلامي عن الحزن إزاء وقوع حادث إطلاق النار الذي جرى في ولاية فلوريدا، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى. وأكدت المنظمة في بيان أمس رفضها لهذا الاعتداء، مشددةً على أن المعتدي لا يمثل القيم الإسلامية السمحة التي تميز الشعب السعودي والمسلمين جميعًا الذين يؤمنون بالتسامح والاعتدال والوسطية والانفتاح على الحضارات الإنسانية. وقدم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين العزاء لأهالي القتلى، معربًا عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.