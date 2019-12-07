خروقات «حوثية» للهدنة في الحديدة و«المقاومة» تُهاجم مديرية الزاهر

عقيل الحلالي (صنعاء)

ارتكبت ميليشيات الحوثي الانقلابية، أمس السبت، خروقات جديدة للهدنة الإنسانية الهشة في محافظة الحديدة اليمنية في إطار انتهاكاتها اليومية لوقف إطلاق النار الذي يسري منذ 18 ديسمبر العام الماضي. وأبلغت مصادر ميدانية في الحديدة «الاتحاد» بأن ميليشيات الحوثي الانقلابية قصفت بالمدفعية الثقيلة والقذائف الصاروخية مواقع عسكرية للقوات اليمنية المشتركة في مديرية التحيتا جنوب المحافظة الاستراتيجية والمطلة على البحر الأحمر، مشيرة إلى أن قصف الميليشيات طال تجمعات سكنية ومزارع جنوب شرق التحيتا.

كما استهدفت ميليشيا الحوثي بقذائف هاون مواقع للقوات المشتركة في منطقة الجاح الساحلية بمديرية بيت الفقيه، وسط محافظة الحديدة، وهاجمت بالقذائف الصاروخية والمدفعية مواقع عسكرية لـ«المشتركة» شرق ووسط مديرية الدريهمي التي تبعد 20 كيلومتراً إلى الجنوب عن مدينة وميناء الحديدة.

وكانت ميليشيا الحوثي قصفت، ليل الجمعة السبت، مناطق تسيطر عليها القوات المشتركة شرق مدينة الحديدة الخاضعة معظم أجزائها لهيمنة الميليشيات الانقلابية. واستقبلت بعض مستشفيات مدينة الحديدة، في غضون 24 ساعة الماضية، عدداً من القتلى وأكثر من 20 جريحاً من عناصر ميليشيات الحوثي سقطوا خلال محاولات تسلل فاشلة باتجاه المواقع والمناطق المحررة في عدد من مديريات المحافظة.

إلى ذلك، قتل مسلحون حوثيون وأصيب آخرون، أمس السبت، في هجوم مباغت للمقاومة الشعبية في البيضاء على مواقع للميليشيات في مديرية الزاهر جنوب المحافظة وسط البلاد.

وذكر مصدر في المقاومة المحلية لـ«الاتحاد» أن مقاتلي المقاومة مسنودين بجنود من قوات العمالقة الجنوبية شنوا في وقت مبكّر السبت هجوماً على مواقع للميليشيات الحوثية في منطقة آل حميقان بمديرية الزاهر، مؤكداً أن الهجوم أوقع قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي.

وأشار المصدر إلى مقتل عنصر من المقاومة الشعبية وجرح اثنين بانفجار لغم زرعته ميليشيا الحوثي بالقرب من مواقعها التي هاجمتها المقاومة.

وفي سياق آخر، أقدمت ميليشيات الحوثي الانقلابية على قتل امرأة حاولت منع جرافة تابعة للميليشيات من هدم منزلها في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة شمال البلاد. وبحسب موقع الجيش اليمني على شبكة الإنترنت، فإن «عناصر حوثية بقيادة المدعو لطف العواوي قدمت إلى منطقة (زور وادعة) بمديرية الصفراء في صعدة، وبدأت بهدم منزل مواطنة باستخدام جرافة»، مضيفاً أنه «عندما حاولت المواطنة منع المسلحين الحوثيين من هدم المنزل، أطلق (أحدهم) الرصاص الحي عليها ما أدى إلى استشهادها على الفور».