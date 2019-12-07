إفشال محاولة تهريب أسلحة وذخائر إلى عدن

بسام عبدالسلام (عدن)

تمكنت الأجهزة الأمنية المتمركزة في المدخل الشرقي لمدينة عدن من إحباط محاولة تهريب أسلحة وذخائر كانت في طريقها صوب محافظة أبين المجاورة. وقال مصدر أمني لـ«الاتحاد» إن القوات المتمركزة في نقطة العلم الرابطة بين عدن وأبين تمكنت من ضبط حافلة عامة خاصة بنقل الركاب وهي تحاول تهريب أسلحة وذخائر، موضحاً أن الحافلة كانت تسير على الطريق الساحلي وتتجه إلى محافظة أبين.

وأوضح قائد نقطة العلم النقيب ناجي اليهري أن القوات تمكنت من إحباط محاولة تهريب أسلحة مخفية بشكل محكم في أسفل الحافلة المخصصة لنقل الركاب، مضيفاً أن الأسلحة كانت خارجة من عدن باتجاه محافظة أبين لتوصيلها إلى جماعة الحوثي أو العناصر الإرهابية .

وأكد اليهري أن القوات المتمركزة في نقطة العلم رفعت من جاهزيتها وإجراءاتها التفتيشية من أجل إحباط أية محاولات تسلل للعناصر الإرهابية وتهريب الأسلحة والذخائر التي تهدف إلى تنفيذ مخططات إرهابية وتخريبية داخل عدن والمحافظات الجنوبية المحررة.

ولفت اليهري إلى أن هناك خلايا نائمة تعمل لصالح ميليشيات الحوثي المتمركزة في ثرة والعناصر المتطرفة الإرهابية التي تسعى إلى زعزعة الأمن ولاستقرار، موضحاً أنه تم التحفظ على السيارة وسائقها لاستكمال الإجراءات وتحويله إلى السلطات الأمنية المختصة من أجل معرفة الجهات الواقفة خلف عملية التهريب.