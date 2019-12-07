8 قتلى في هجوم لحركة «الشباب» على حافلة في كينيا

نيروبي (وكالات) قال مكتب الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، أمس، إن 8 أشخاص قتلوا بما في ذلك بعض رجال الشرطة، في هجوم شنه مسلحون من حركة «الشباب» الصومالية، على حافلة ركاب مساء أمس الأول.

وذكر المكتب أن الحادث وقع على طريق في منطقة كوتولو، أثناء رحلة نقل بين بلدتي واجير ومانديرا بالقرب من الحدود مع الصومال. وأكد المكتب، أن عملية القتل، نفذت «بطريقة وحشية».

وقال شهود عيان، إن المهاجمين أطلقوا النار على جميع الضحايا خارج الحافلة ومن مسافة قريبة، لكن لم يصدر أي تعليق من الشرطة والحكومة على تلك الروايات. من جانبها، أعلنت حركة «الشباب»، مسؤوليتها عن الهجوم، وقالت إنها قتلت 10 أشخاص بينهم «عملاء سريون للأمن وموظفون بالحكومة».

واستهدفت الحركة كينيا عدة مرات، منذ أن أرسلت كينيا قوات عبر الحدود لقتال الإرهابيين في معقلهم بالصومال في أكتوبر 2011.

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