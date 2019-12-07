بيونج يانج: نزع سلاحنا النووي خارج المفاوضات مع واشنطن

بيونج يانج (وكالات) أكد مندوب كوريا الشمالية في الأمم المتحدة كيم سونج، أن نزع سلاح بلاده النووي خارج المفاوضات مع الولايات المتحدة الأميركية. وقال كيم سونج في بيان، إن «نزع السلاح النووي خرج بالفعل عن مفاوضاتنا مع الولايات المتحدة، المحادثات المطولة مع واشنطن ليست ضرورية». وأضاف: إن «الحوار المستدام والجوهري الذي سعت إليه الولايات المتحدة كان خدعة تتناسب مع أجندتها السياسية الداخلية».

وتابع: «لسنا بحاجة لإجراء محادثات مطولة مع الولايات المتحدة حالياً، ونزع السلاح النووي أصبح خرج مائدة التفاوض».

وفي سياق متصل، اتفق الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن مع نظيره الأميركي دونالد ترامب خلال مكالمة هاتفية على مواصلة الحوار مع بيونج يانج، وفق ما أعلنت سيول أمس، بينما أشار الطرفان إلى أن الوضع بات خطيراً. وكانت المحادثة التي استمرت لنصف ساعة أول حديث بين الرئيس الأميركي ونظيره الكوري الجنوبي منذ التقيا في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر.

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