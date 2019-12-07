بايدن يعلن احتمالية تعيين متبرعين لحملته كسفراء

أعلن جو بايدن إنه لا يستبعد تعيين متبرعين لحملته لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية كسفراء، لكنه أوضح أنه لن يتخذ قرارات بشأن تلك الأدوار بناء على المساهمات المالية لشخص ما.

وقال لمجموعة من الصحفيين على متن حافلة تابعة لحملته في ولاية أيوا: "لن أعين أحداً في الواقع بناء على أي شيء أسهم به"، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء بلومبرج.

وأضاف: "لكن على سبيل المثال، هناك بعض الأشخاص المستعدين، المؤهلين تماما لقيادة أي شيء بدءاً من تولي منصب سفير أميركا لدى حلف شمال الأطلسي (ناتو) أو منصب السفير لدى فرنسا أو أي دولة أخرى، وقد يكونوا قد ساهموا أو لا، ولكن هذا لن يكون أساساً أعين بناء عليه أي شخص".

وانتقد مرشحو الرئاسة الديموقراطيون، ومن بينهم عضوة مجلس الشيوخ إليزابيث وارين، الممارسة المستمرة منذ أمد طويل المتمثلة في تعيين المتبرعين في المناصب الحكومية. وتعهدت وارين بعدم ترشيح المساهمين الأثرياء ليكونوا سفراء.