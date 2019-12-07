متظاهر لبناني يضرم النيران بجسده بين المعتصمين وسط بيروت (فيديو)

أضرم رجل خمسيني النيران بجسده في ساحة "رياض الصلح"، وسط العاصمة اللبنانية بيروت، السبت، بين حشود من المعتصمين.



وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن رجلا في منتصف العقد الخامس من العمر سكب بنزين على جسده، ثم أشعل به النيران؛ فسارع معتصمون في الساحة إلى رمي بطانيات عليه، وتمكنوا من إخماد النيران.



ونقلت سيارة تابعة للصليب الأحمر اللبناني الرجل إلى مستشفى "الجعيتاوي"، واتضح أنه أصيب بحروق متوسطة في قدميه.

وأضافت الوكالة اللبنانية أن الرجل كان يهدد منذ الصباح بإحراق جسده، ثم نفذ تهديده في المساء.



ولم تتضح على الفور الأسباب التي دفعته إلى محاولة إحراق جسده.



ويعتصم محتجون في ساحة "رياض الصلح" ضمن فعاليات احتجاجية ترفع حزمة مطالب، في مقدمتها: تشكيل حكومة تكنوقراط، وإجراء انتخابات مبكرة، واستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة الفاسدين داخل السلطة، وفق المحتجين.



وشارك مئات من المتظاهرين، السبت، في مسيرة راجلة مرّت أمام منازل نواب طرابلس، عاصمة الشمال، مرددين شعارات مؤيدة للثورة ومطالبة بتنحيهم.



وأجبرت الاحتجاجات، المستمرة منذ 17 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، سعد الحريري على تقديم استقالة حكومته، في 29 من الشهر نفسه، لتتحول إلى حكومة تصريف أعمال لحين تشكيل أخرى جديدة.



ويطالب المحتجون أيضًا برحيل بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار للكفاءة، في بلد يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.

المصدر: الأناضول



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