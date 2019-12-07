كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بلا سخارت" تدين إطلاق النار على متظاهرين عزل وسط بغداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وحثُّت الممثلةُ الخاصة القواتِ المسلحةَ العراقيةَ على ألّا تدّخرَ جُهداً لحماية المتظاهرين السلميين من العنف الذي تمارسه عناصرُ مسلحةٌ تعمل خارج سيطرة الدولة.
ودعت بلاسخارت المتظاهرين السلميين إلى التعاون بشكلٍ بنّاءٍ لضمان حماية الاحتجاجات السلمية.
وأضافت إن أعمال العنف التي تُحرّكها العصابات الناجمة عن ولاءاتٍ خارجية أو ذات دوافعَ سياسية أو موجّهة لتسوية الحسابات تُخاطر بوضع العراق في مسار خطير.
وأشارت إلى أنه من الضروريّ التكاتف دفاعاً عن الحقوق الأساسية، مثل الحق في التجمع السلميّ وحرية التعبير.
وأعربت عن خالص تعازيها لأُسر الضحايا الذين لقوا حتفهم وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.