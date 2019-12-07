كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل لقاء مستشار الأمن القومي الأمريكي برئيس الوزراء السوداني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، مساء اليوم السبت، رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، بمكتبه في البيت الأبيض، وذلك في حضور كبار مساعديه.

ورافق رئيس الوزراء السوداني حمدوك، خلال الزيارة، وزير الدفاع الفريق أول ركن جمال عمر، والمندوب الدائم لبعثة السودان لدى الأمم المتحدة السفير عمر صديق.

وقالت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، إن "مستشار الأمن القومي الأمريكي، رحب برئيس الوزراء السوداني"، مشيرا إلى أنه يتابع الأوضاع في السودان، مؤكدا على دعم الولايات المتحدة والرئيس دونالد ترامب للحكومة الانتقالية، حتى يتحقق التحول الديمقراطي المستدام في السودان.

ووجه حمدوك الشكر لأوبراين، على الاستقبال، مؤكدا على أن ترفيع التمثيل الدبلوماسي بين البلدين سيعزز العلاقات الثنائية، وأضاف أن الثورة السودانية بسلميتها تمثل أنموذجا يحتذى في الإقليم.

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ولفتت "سونا"، إلى أن الطرفين تحدثا مطولاً عن رفع اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب، مشيرة إلى تأكيد أوبراين أن الولايات المتحدة حريصة على معالجة هذا الملف في أسرع وقت.

وتابعت: "تطرَق الجانبان لموضوع سد النهضة"، مشيرة إلى أن أوبراين أكد حِرص الرئيس الأمريكي، على إيجاد صيغة توافق تخدم مصالح البلدان الثلاثة (مصر وإثيوبيا والسودان).

ويعتبر حمدوك، أول زعيم سوداني يزور واشنطن منذ عام 1985، إلا أنه لم يلتق بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أو الرئيس دونالد ترامب لتواجدهما خارج البلاد، وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير من منصبه في أبريل عقب 30 عاما قضاها كرئيس للبلاد.

والتقى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك خلال الزيارة مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين.