كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم السبت 7/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || الولايات المتحدة تتعهد بمبلغ 1500000 دولار لليونيسف في ليبيا

أعلن السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، أن حكومته ستخصص 1.5 مليون دولار لمكتب اليونيسف في ليبيا؛ لتقديم الخدمات الأساسية للمتضررين من النزاع، بالتعاون مع السلطات الليبية والشركاء المحليين. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || الهيئة القضائية الفرنسية تبدأ في التحقيق مع بايرو

أعلنت الهيئة القضائية الفرنسية، اليوم السبت، بد تحقيق أولي بشأن السياسي المنتمي لتيار الوسط والوزير السابق، فرنسوا بايرو في قضية تثير جدلاً منذ فترة طويلة بشأن سوء استخدام الأموال العامة. أخبار عالمية عاجلة اليوم || ارتفاع حصيلة الهجوم الإرهابي علي المتظاهرين في بغداد

أعلنت الشرطة ومصادر طبية، إن عدد قتلى هجوم نفذه مسلحون ملثموت ليلة امس "الجمعة" على مكان الاعتصام الرئيسي في بغداد ارتفع إلى 23 قتيلا يوم السبت فيما يعد أدمى حادث تشهده العاصمة العراقية منذ أسابيع.

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