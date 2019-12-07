 بلهندة يقود غلاطة سراي لعبور ألانيا سبور بالدوري التركي

الأناضول

قاد المغربي يونس بلهندة المحترف في غلاطة سراي، السبت، فريقه لعبور ألانيا سبور بهدف دون رد في الجولة الرابعة عشر للدوري التركي لكرة القدم.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد غلاطة سراي إلى 23 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد ألانيا سبور عند 22 نقطة في المركز السابع، ويتصدر سيفاس سبور الترتيب برصيد 30 نقطة.

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جاءت بداية المباراة سريعة من جانب لاعبي الفريقين حيث تبادلا الهجمات في رحلة بحث عن هدف التقدم، إلى أن جاءت الدقيقة 20 لتشهد هدف التقدم لغلاطة سراي عبر بلهندة من ضربة جزاء.

بعدها بحث لاعبو ألانيا سبور عن التعادل، إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل لينتهي الشوط الأول بتقدم غلاطة سراي بهدف دون رد.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي بحث فيه غلاطة سراي عن مضاعفة النتيجة، كثف لاعبو ألانيا سبور من هجماتهم في محاولة لإدراك التعادل إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل.