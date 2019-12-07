الممثل والمخرج “رشدي زيم” في لقاء مع جمهور مهرجان مراكش.. وطالبة تحكي مشاهد من المحادثة- فيديو

فيديو: يونس الميموني

التقى جمهور المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، مع المخرج والممثل العالمي مغربي الأصل رشدي زم، الخميس، ضمن برنامج “محادثة مع” الذي يلتقي فيه الجمهور مع نجم عالمي.

رشدي زيم، وهو ممثل فرنسي من أصل مغربي، ولد في يوم 27 شتنبر 1965 في بلدة جينيفيلييرس في فرنسا، وفي 2006 نال جائزة سيزر لأفضل ممثل مساعد، وخلال ماي الماضي، كان من بين ثلاث ممثلين مرشحين لنيل السعفة الذهبية لمهرجان كان.

سليمة سكوري، طالبة بسلك الماستر في جامعة القاضي عياض، رافقتها كاميرا “اليوم 24” منذ وصولها لقصر المؤتمرات، حيث يوجد لقاء رشيد زم مع الجمهور، ليعيش قراءنا وجمهورنا معها، تجربة لقاء أحد الأسماء الكبيرة في عالم السينما.

Advertisements

وقالت سليمة، إن التجربة التي عاشت مهمة لها، متمنية لجميع عشاق السينما حضور لقاء مثل هذا، مع نجمهم المفضل.

يذكر أن مهرجان مراكش، اختار رشدي زيم، من بين 12 ممثلا عالميا، ليشارك في فقرة (محادثة مع الجمهور).