ابن كيران: قررت السكوت وعدم الاستجابة لدعوات المهرجانات والمحاضرات لأسباب حزبية

في خروج جديد، بعد سكوت دام لأسابيع، حاضر عبد الاله ابن كيران، رئيس الحكومة السابق، مساء اليوم السبت، بدعوة من مبادرة “تيزي” حول التعليم والريادة، وقال إنه قرر السكوت لمدة وعدم الاستجابة لدعوات المحاضرات والمهرجانات، لأسباب ليست شخصية فقك وإنما حزبية أيضا.

وأضاف ابن كيران، “استشرت وقيل لي أن آتي عنكم، قالوا لي إنكم شباب يخدمون بلدهم بطريقة فيها الخير، أخرجتموني من سكوتي لكن مؤقتا”.

وقال ابن كيران أيضا، “دولتنا من أحسن الدول العربية والاسلامية، وجدت صعوبة في الإقناع بكلامي الذي اقوله منذ ثلاثون سنة”.

وأضاف الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، مخاطبا الحضور، “تحلمون بمغرب أفضل، وترغبون في الحفاظ على بلدكم، وتتكلمون على الاستقامة والقيم التي يمكن بها أن نحسن الواقع”.

ويرى المتحدث، أن الأساس بالنسبة إليه في حياته، هو المرجعية الإسلامية، مضيفا، “أحاول أن ألتزم بالإسلام، ولا أدعي أنني ألتزم به جيدا، لكنني مؤمن أنه هو الحق.