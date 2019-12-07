القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، أنه رصد إطلاق 3 قذائف صاروخية من قطاع غزة، وأن الدفاعات الجوية أسقطت قذيفتين.

وحسب مصادر طبية، أصيب عدة إسرائيليين بجروح طفيفة وبحالات هلع خلال محاولتهم الدخول إلى أماكن محصنة في أعقاب دوي صفارات الإنذار، مساء اليوم.

وأمس الجمعة، قال رؤساء سلطات محلية في البلدات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة، والتي تعرف باسم "غلاف غزة"، في أعقاب لقائهم مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، وقائد الجبهة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، إن الانطباع لديهم هو أن الاتجاه نحو تهدئة "إيجابي" وأن الجهود للتوصل لاتفاق كهذا ستستمر.

وقال بيان للجيش الإسرائيلي إن كوخافي أطلع رؤساء السلطات المحلية على الأمور الأساسية في تقييم الوضع، ونقل البيان عن كوخافي زعمه أن "عمليات الجيش الإسرائيلي خلال عملية ’حزام أسود’ (العدوان على غزة إثر اغتيال القيادي في الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا) نجحت بفضل مناعة سكان الغلاف وقيادتكم، وهي توفر فرصة خاصة لواقع آخر في المنطقة".