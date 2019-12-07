- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن استجواب مواطنين سعوديين في أمريكا على خلفية هجوم "بيناسكولا" والان مع التفاصيل
السبت 7 ديسمبر 2019
قاعدة بيناسكولا
أوقفت السلطات الأمريكية عددا من المواطنين السعوديين على ذمة التحقيق في حادثة إطلاق النار التي استهدفت قاعدة جوية تابعة للبحرية الأمريكية في ولاية فلوريدا الجمعة.
وقال مسؤول أمريكي لـCNN إن عددا من المواطنين السعوديين أوقفوا على ذمة التحقيق في القضية، الجمعة، دون أن يكشف مزيدا من التفاصيل.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أول من نشر تقريرا عن استجواب عدد من المواطنين السعوديين في هذه الحادثة.
ومن المتوقع أن تشمل التحقيقات شبكة أصدقاء المشتبه به، محمد الشمراني، والذي توصل محققان إلى أنه قد يكون منفذ الهجوم الذي قُتل على إثره 4 أشخاص منهم هو وأصيب 7 آخرون.
يذكر أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، كان قد أجرى اتصالا بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، عبر فيه عن استنكاره للحادثة وإدانته لها، كما دشن سعوديون وسم "مجرم فلوريدا لا يمثلنا".
كانت هذه تفاصيل خبر استجواب مواطنين سعوديين في أمريكا على خلفية هجوم "بيناسكولا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.