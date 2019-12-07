الأمم المتحدة تدين العنف ضد المتظاهرين في العراق

السبت 7 ديسمبر 2019

جينين هينيس بلاسخارت

أكدت الممثلةُ الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت إدانتها بأشدّ العبارات إطلاقَ النار على متظاهرين عُزّلٍ وسط بغداد مساء يوم الجمعة، ما أسفر عن سقوط عددٍ كبيرٍ من القتلى والجرحى بين المواطنين الأبرياء.



وقالت بلاسخارت: "إن القتل المتعمد للمتظاهرين العُزّل على يد عناصر مسلحةٍ ليس أقلّ من أن يُوصف بالعمل الوحشيّ ضدّ الشعب العراقي. ويجب تحديدُ هوية الجناة وتقديمهم إلى العدالة دون تأخير"، بحسب ما ذكرت بعثة الأمم المتحدة في العراق على فيسبوك.

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وحثُّت الممثلةُ الخاصة القواتِ المسلحةَ العراقيةَ على ألّا تدّخرَ جُهداً لحماية المتظاهرين السلميين من العنف الذي تمارسه عناصرُ مسلحةٌ تعمل خارج سيطرة الدولة.

ودعت بلاسخارت المتظاهرين السلميين إلى التعاون بشكلٍ بنّاءٍ لضمان حماية الاحتجاجات السلمية.

وأضافت إن "أعمال العنف التي تُحرّكها العصابات الناجمة عن ولاءاتٍ خارجية أو ذات دوافعَ سياسية أو موجّهة لتسوية الحسابات تُخاطر بوضع العراق في مسار خطير".

وأشارت إلى أنه من الضروريّ التكاتف دفاعاً عن الحقوق الأساسية، مثل الحق في التجمع السلميّ وحرية التعبير.

وأعربت عن خالص تعازيها لأُسر الضحايا الذين لقوا حتفهم وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.