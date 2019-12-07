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شكرا لقرائتكم خبر عن داعش يعلن مسؤوليته عن عملية إغتيال مسؤول أمني في عدن والان مع التفاصيل
السبت 7 ديسمبر 2019
أعلن تنظيم داعش الإرهابي، اليوم السبت، مسؤوليته عن جريمة إغتيال مسؤول أمني بارز في قوات الحزام الأمني بالعاصمة عدن .
ونشر التنظيم الارهابي صور وبيان يؤكد فيه تبنيه عملية إغتيال نائب مدير القوى البشرية في قوات الحزام الامني عدن، "محمد صالح محسن" .
وأستشهد محسن عصر اليوم خلال إطلاق عناصر مسلحة النار عليه بكثافته بالقرب من منزله في منطقة عمائر الجيش" وديع حداد" بمديرية المنصورة بالعاصمة عدن.
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