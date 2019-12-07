لاعب سلة تركي يهاجم أردوغان ويصفه بهتلر

السبت 7 ديسمبر 2019

إينيس كانتر

أدان بشدة لاعب كرة السلة والمحترف في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، التركي إينيس كانتر، الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والعملية العسكرية التي تشنها أنقرة ضد القوات الكردية في شمال سوريا.



وقال كانتر الذي يدافع في الموسم الجديد من الدوري الأمريكي عن ألوان بوسطن سلتيكس، اليوم الثلاثاء في مقابلة مع شبكة سي أن أن الأمريكية "إنه "(إردوغان) لا يحترم حقوق الإنسان. ليس هناك ديمقراطية ولا حرية تعبير أو (حرية) دين في تركيا".

واعتبر لاعب الارتكاز البالغ 27 عاماً أن إردوغان "بالتأكيد رجل سيء للغاية. وصَفتَهُ بهتلر هذا القرن لسبب وجيه".

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رأى كانتر الذي بدأ مشواره في الدوري الأمريكي عام 2008 مع يوتا جاز قبل الانتقال في 2015 الى أوكلاهوما سيتي ثاندر وفي 2017 إلى نيويورك نيكس ومنتصف الموسم الماضي إلى بورتلاند ترايل بلايزرز ومن بعده بوسطن هذا الصيف، أن ما يحدث للأكراد في شمال سوريا "مأساة إنسانية".

وأوضح "لدي الكثير من الأصدقاء الأكراد وهم أشخاص مذهلون. ما يحدث هو مأساة إنسانية لأن أبرياء كثر من رجال ونساء وأطفال ورضع يموتون. أعتقد أن على تركيا وقف غزوها في سوريا".

وأكد كانتر أنه لن يسكت رغم وجود التهديد برد انتقامي ضده وضد عائلته في تركيا، مضيفا "أحاول خلق وعي حول ما يجري لأن لدي منصة (بما أنه نجم معروف). أحاول أن أكون صوت هؤلاء الأبرياء الذين ليس لديهم صوت. إنه أمر محزن للغاية، لأنه هذا بلدي في نهاية المطاف، وأنا أحب بلدي".

وفي 2017، ألغت أنقرة جواز سفر كانتر وأصدرت مذكرة توقيف بحقه لصلته بغولن، كما أوقفت والده محمد خمسة أيام.

ويتجنب كانتر منذ أعوام التواصل مع أفراد أسرته في تركيا، خوفاً من تعرضهم لإجراءات انتقامية من السلطات.

وفي بلد مجنون بلعبة كرة السلة، يرفض التلفزيون التركي بث مباريات الدوري الأمريكي التي يشارك فيها كانتر.