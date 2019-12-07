اخبار العالم

 الزُبيدي يشيد بتضحيات اللواء الرابع مقاومة جنوبية في جبهات شمال الضالع

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن  الزُبيدي يشيد بتضحيات اللواء الرابع مقاومة جنوبية في جبهات شمال الضالع والان مع التفاصيل

السبت 7 ديسمبر 2019

استقبل عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، مساء اليوم في مكتبه بالعاصمة عدن، القائد أوسان علي محمد الشاعري، قائد اللواء الرابع مقاومة جنوبية.

 

وخلال اللقاء استمع الزبيدي من قائد اللواء الرابع مقاومة جنوبية، لشرح موجز عن تطورات الأوضاع في جبهات شمال الضالع، والمهام العسكرية التي يضطلع أفراد اللواء الرابع لصد ودحر محاولات التوغل التي تقوم بها المليشيات الحوثية.

Advertisements

 

وأشاد الزبيدي بما يسطّره منتسبو أفراد اللواء الرابع مقاومة إلى جانب إخوانهم من الوحدات العسكرية الجنوبية الأخرى في جبهات شمال الضالع، مؤكداً أن المرحلة القادمة ستشهد تكثيفا للجهود لمواجهة تلك المليشيات بدعم مباشر من قيادة التحالف العربي وفقاً لما تضمنه اتفاق الرياض.

 

ومن جانبه، ثمن القائد الشاعري، اهتمام عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، وحرصه الدائم على الاطلاع على احتياجات القوات الجنوبية، بما يضمن تأديتها لمهامها من دون أي معوقات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر  الزُبيدي يشيد بتضحيات اللواء الرابع مقاومة جنوبية في جبهات شمال الضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا