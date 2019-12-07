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سائقو الشاحنات يغلقون طرق 10 مناطق فرنسية

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أغلق سائقو الشاحنات الطرق في نحو 10 مناطق بأنحاء فرنسا، اليوم السبت، احتجاجا على خطة تقليص الإعفاءات الضريبية على الديزل المستخدم للنقل البري في حين استمر التعطل الكبير في حركة القطارات والمترو بسبب إضراب المحتجين على معاشات التقاعد.

ووقعت اشتباكات بين المحتجين والشرطة في باريس بمنطقة دونفير روشرو حيث واصل المئات من محتجي السترات الصفراء احتجاجاتهم الأسبوعية لكن بأعداد أقل نسبيا مقارنة بأسابيع سابقة بسبب إضراب عمال النقل والمواصلات الذي جعل الوصول إلى العاصمة صعبا.

وقالت منظمة النقل البري الأوروبي، وهي نقابة لسائقي الشاحنات، إنها ترفض زيادة الضرائب على الديزل بالنسبة للمركبات التجارية ضمن موازنة الحكومة المقترحة لعام 2020.

وقال أليكسي جيبريو رئيس فرع المنظمة بمنطقة إل دو فرانس المحيطة بباريس لتلفزيون (إل.سي.إي): "حركتنا من أجل إبداء الغضب على استمرار العقوبات المالية على النقل البري وهو ما لم نعد نطيق تحمله".

واستمر اليوم السبت، تعطل حركة القطارات وقطارات الأنفاق إذ يعمل واحد من كل عشرة قطارات للأقاليم وواحد من ستة قطارات فائقة السرعة. غير أن حركة رحلات الطيران كانت طبيعية تقريبا بعد تأخر رحلات يومي الخميس والجمعة.

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