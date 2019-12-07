شكرا لقرائتكم خبر عن قائد العمليات المشتركة اليمنية يشيد بمواقف «التحالف» والان نبدء بالتفاصيل
وناقش قائد العمليات المشتركة خلال اجتماع اليوم، بمأرب بقيادات العمليات المشتركة، التطورات العملياتية والقتالية في جبهات القتال ضد المليشيات الانقلابية، كما تطرق الاجتماع إلى التطورات العملياتية والقتالية في المنطقة العسكرية السابعة في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.
وأشاد الاجتماع بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، بجهود وحدات المنطقة السابعة في تنفذ الأعمال القتالية التعرضية حسب ما هو مخطط له.
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