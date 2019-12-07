شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تحبط هجرة غير شرعية لـ 19 شابًا والان نبدء بالتفاصيل

أحبط حرس السواحل الجزائري بمدينة سكيكدة شمال شرق الجزائر، اليوم، محاولة هجرة غير شرعية انطلق فيها 19 شابًا جزائريًا نحو أوروبا.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية بالمدينة أن الشبان انطلقوا من منطقة شطايبي التابعة لمحافظة عنابة قبل أن تتمكن دوريات تابعة لحرس السواحل بسكيكدة من إيقافهم على بعد 30 كم من الساحل.