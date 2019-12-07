الداخلية تعلن اعتقال عصابة تتاجر بالمواد المخدرة شمالي بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، السبت، عن اعتقال عصابة تتاجر بالمواد المخدرة في منطقة الحرية شمالي بغداد. وقال إعلام وزارة الداخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مديرية مكافحة اجرام بغداد/مكتب الحرية يلقي القبض على عصابة لقيامهم بالمتاجرة وتعاطي المواد المخدرة في منطقة الحرية وبعد التحقيق مع افرادها اعترفوا بالمتاجرة وتعاطي المواد المخدرة".



وأضاف البيان أنه "تم ضبط بحوزتهم (ادوات تعاطي مادة الكرستال ورمانة يدوية مع صور عسكرية برتبة نقيب لاحد افراد العصابة وختم برتبة ملازم اول مع ورقة تهديد لاحد الاشخاص بداخله اطلاقة نارية)"، مشيرا الى "عرض اوراقهم التحقيقية على القاضي المختص فقرر توقيفهم وفق احكام المادة (٢٨ مخدرات) واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية كافة".

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