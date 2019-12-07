إيران: عدد قتلى الاحتجاجات غير معروف

وقال منتظري اليوم السبت: "لا تتوفر إحصاءات دقيقة لقتلى الاحتجاجات الأخيرة... أعداد قتلى الاحتجاجات التي تعلنها منظمات أجنبية بعيدة جدا عن الواقع".

وأضاف أن أعداد المعتقلين تتغير يوميا علما أن هناك من يتم إطلاق سراحهم يوميا ومن لا يزالون خاضعين للتحقيقات.