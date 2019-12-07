أعلن النائب العام الإيراني محمد جعفر منتظري، أنه لا تتوفر لديه إحصاءات دقيقة لعدد قتلى الاحتجاجات الأخيرة في البلاد، مؤكدا أن المعلومات التي تنشرها منظمات أجنبية غير صحيحة.
وقال منتظري اليوم السبت: "لا تتوفر إحصاءات دقيقة لقتلى الاحتجاجات الأخيرة... أعداد قتلى الاحتجاجات التي تعلنها منظمات أجنبية بعيدة جدا عن الواقع".
وأضاف أن أعداد المعتقلين تتغير يوميا علما أن هناك من يتم إطلاق سراحهم يوميا ومن لا يزالون خاضعين للتحقيقات.
كانت هذه تفاصيل خبر إيران: عدد قتلى الاحتجاجات غير معروف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.