مقتل 60 إرهابيا في هجمات للجيش الليبي خلال يومين

قال العميد خالد المحجوب، مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي، إن القوات تمكنت من القضاء على أكثر من 60 إرهابيا من مليشيات طرابلس خلال القتال باليومين الماضيين.



وتابع المحجوب في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية" أن أكثر من 60 جثة من إرهابيي المليشيات وصلت إلى مركز طرابلس الطبي عقب معارك مع الجيش الليبي أمس وأول أمس.

وأضاف أن الوضع الميداني لقوات الجيش جيد وتحقق المزيد من التقدمات بعد استهداف مخزن للذخيرة في منطقة صلاح الدين.

وتمكن الجيش الليبي من التقدم إلى منطقة ما بعد شارع البل، ووصول لمعسكر التكبالي، وفي منطقة المشروع تقدم الجيش وتمكن من السيطرة على محيط معسكر حمزة بالكامل.

يأتي هذا وسط تراجع المليشيات لآخر خط دفاعي لهم ما قبل دخول في منطقة الهضبة، بحسب المحجوب الذي أكد أن الجيش الليبي يشرف على منطقة الهضبة الآن، ومنطقة صلاح الدين هي الفيصل فقط وآخر خط دفاعي للمليشيات الآن في الإشارة الضوئية.

Advertisements

وأوضح أن المليشيات صنعت سواتر ترابية على منطقتي السدرة وصلاح الدين وأكد أن الجيش الليبي الآن أمامه مناطق أبوسليم والخلة وعين زارة.





وأشار المحجوب إلى أن سلاح الجو مستمر في تنفيذ ضرباته الموجعة للمليشيات، وقد نفذ أكثر من 6 ضربات، ونتيجة للعمليات القتالية سقطت مقاتلة تابعة للجيش الليبي نتيجة خطأ فني.

وشدد على أن المليشيات حين يتم إسقاط طائراتها، يتم العثور على مرتزقة أجانب، إلا أن طائرات الجيش الليبي لا يقودها إلا العسكريون الليبيون.

وكان الجيش الليبي قد سبق وأسقط ودمر أكثر من 40 طائرة مسيرة تركية الصنع طراز (Bayraktar TB-2)، و20 طائرة تركية مسيرة للاستطلاع والتصوير، كما دمر غرف عملياتها وهوائيات التحكم، بالإضافة إلى عشرات المدرعات التركية من نوع (كيربي).

ويخوض الجيش الليبي عملية عسكرية منذ أبريل/نيسان الماضي بهدف تطهير العاصمة طرابلس من المليشيات التي تسيطر عليها منذ سنوات، فيما تحظى المليشيات بدعم كبير من حكومة السراج وجماعة الإخوان الإرهابية.

