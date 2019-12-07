صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات بمحيط قطاع غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دوت صافرات الإنذار، مساء السبت، في تجمعات إسرائيلية في غلاف قطاع غزة، وأعلن الاحتلال رصد 3 صواريخ اعترض اثنين منها.
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إن "صافرات الإنذار دوت في غلاف قطاع غزة بما في ذلك بلدة سديروت وإن الأمر قيد الفحص".
في السياق ذاته، نقلت محطات تلفزة إسرائيلية عن سكان المنطقة أن منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ أطلقت صواريخ اعتراضية.
ولاحقا، قال الاحتلال في بيان، إنه تم رصد إطلاق ٣ قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، حيث تمكنت القبة الحديدية من اعتراض قذيفتين منها.
وتدوي صافرات الإنذار في حال إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة، ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ.
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