كوريا الشمالية: نزع السلاح النووي غير مطروح للتفاوض مع أمريكا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019 Advertisements الخليج 365 قال سفير كوريا الشمالية في الأمم المتحدة كيم سونغ، اليوم السبت، إن "نزع السلاح النووي غير مطروح للتفاوض مع الولايات المتحدة وإنه ليس هناك حاجة لإجراء محادثات مطولة مع واشنطن".

وقال كيم سونغ في بيان إن "الحوار المستمر والجوهري" الذي تسعى إليه الولايات المتحدة "خدعة لتوفير الوقت" ليتناسب مع أجندتها السياسية الداخلية. وقال في البيان: "لا نحتاج لمحادثات مطولة مع الولايات المتحدة الآن ونزع السلاح النووي مستبعد بالفعل من طاولة المفاوضات".

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