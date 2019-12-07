السلطان قابوس يتوجه إلى بلجيكا لإجراء فحوص طبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019

أعلنت وكالة الأنباء العمانية أن السلطان قابوس بن سعيد يتوجه السبت إلى بلجيكا من أجل إجراء فحوصات طبية، مشيرة إلى أن ذلك "سيستغرق فترة محدودة".



وفق ما أعلن مصدر رسمي فإن سلطان عمان قابوس بن سعيد يتوجه السبت إلى بلجيكا لإجراء فحوص طبية، فيما لم توضح طبيعة مشاكله الصحية.

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وأصبح ظهور السلطان قابوس (79 عاما) نادرا منذ ملازمته المستشفى بين العامين 2014 و2015 في ألمانيا لتلقي العلاج من سرطان في القولون بحسب دبلوماسيين.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الفحوص الطبية "ستستغرق فترة محدودة" من دون تفاصيل إضافية.

وأثار دخول السلطان المتكرر المستشفى في ألمانيا قلقا على خلافته واستقرار البلد الخليجي، وفق دبلوماسيين.

ويذكر أن قابوس يحكم عمان منذ 1970 وهو غير متزوج ولا أبناء وأشقاء له.