شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب يهاجم«CNN» مجددا: أخبارها مزيفة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن)

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هجومه ضد شبكة «سي إن إن» التلفزيونية، خصمه اللدود، بعد أن أعلنت أنه يستخدم هاتفا محمولا شخصيا، الأمر الذي وصفه ترمب بالخاطئ «تماما».

وكان تلفزيون الشبكة قد ذكر على الهواء بأن مسؤولين متعددين من إدارة ترمب أخبروا «سي إن إن»، بأن الرئيس مستمر في استخدام هاتفه الشخصي في إجراء مكالماته، برغم التحذير الأمني له بهذا الخصوص. وقالت الشبكة إن ترمب أصرّ على ذلك، ولم يستجب لتحذيرات موظفيه وأنه غير مهتم بالأمر.

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وذكرت مراسلة البيت الأبيض للشبكة كايتلان كولينز، أن ترمب قد حُذر مراراً وتكراراً من أن مكالماته قد تكون عرضة «للمراقبة الأجنبية».

وانتقد ترمب التقرير في تغريدة وكتب (الجمعة): «تزعم «سي إن إن» قناة الأخبار المزيفة أنني لا زلت أستخدم هاتفاً محمولاً شخصياً لمكالماتي، برغم التحذيرات الأمنية المتكررة. وهذه معلومات وتقارير كاذبة تماماً». وقال: «لم يكن لدي هاتف شخصي منذ سنوات.. فقط أستخدم ما هو مصرح به حكومياً». لكن صحفيي الشبكة ردوا على ترمب بأن قصتهم صحيحة.

وفي السنوات الأخيرة تعاني الشبكة من تناقص المشاهدين، وفي آخر الإحصاءات وصل متوسط المشاهدة 138 ألفا في الأسبوع، وهو أقل من متوسط تلفزيون فوكس البالغ 303 آلاف مشاهد أسبوعيا. وكانت فوكس نيوز المفضلة لترمب، هي شبكة الكيبل التلفزيونية الأكثر مشاهدة للأسبوع السابع والأربعين على التوالي، بمتوسط تجاوز 1.3 مليون مشاهد شهرياً.