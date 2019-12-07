محتجون يعتصمون أمام مجلس الانماء والاعمار وطالبوا بوقف المشاريع المشبوهة

نفّذ عدد من ​المحتجين​ مسيرة أمام ​مجلس الانماء والاعمار​ مطالبين بوقف المشاريع "المشبوهة المدمرة للبيئة والهادرة للمال العام". ودعا المتظاهرون الى إعادة تفعيل وزارة التخطيط وأطلقوا الهتافات المناهضة لمجلس الانماء والاعمار.

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