سأل أمين عام "التنظيم الشعبي الناصري" النائب أسامة سعد، في حديث تلفزيوني، عما إذا كان مدير عام شركة "خطيب وعلمي" سمير الخطيب سيكون، في حال تسميته في الإستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف، هو الأصيل أو مجرد واجهة لتحضير الظروف ليأتي الأصيل لاحقاً، مستغرباً صمت الخطيب عما يطرح من إتهامات حول خلفيته.
وفي حين شدد النائب سعد على أنه لن يشارك في إعادة إنتاج السلطة نفسها، أكد تمسكه بضرورة أن تأخذ الإنتفاضة دورها، سائلاً: "لماذا الإستهتار بالشعب اللبناني؟"
كانت هذه تفاصيل خبر أسامة سعد: هل سيكون سمير الخطيب الأصيل أو واجهة ليأتي الأصيل لاحقاً؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.